«كشف حساب المحترفين»| قطار صلاح لا يتوقف.. وتوهج تريزيجه.. وتألق كوكا

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انطلق معسكر المنتخب الوطني، اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة الكونغو، المقرر لها 8 أكتوبر الجاري، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم روسيا 2018.

وأخطر الاتحاد الكونغولي، رسميًا اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة، بوصوله إلى برج العرب 7 أكتوبر المقبل، ويتدرب منتخب الكونغو مرة واحدة باستاد برج العرب استعدادًا لمواجهة الفراعنة، ومن المقرر أن تبلغ عدد أفراد بعثة منتخب الكونغو 42 فردًا، ومن المحتمل أن يعتذر وزير الرياضة الكونغولي عن عدم الحضور مع البعثة، على أن يرسل نائبه بدلًا منه في حالة غيابه.

وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عامًا، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة لتصفيات المونديال.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

وكان الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، أعلن اختيار قائمة تضم 25 لاعبًا، منهم 15 محترفًا و10 محليين.

وشملت قائمة المحترفين كل من: عصام الحضري (التعاون السعودي) وأحمد المحمدي (استون فيلا الإنجليزي) ومحمد عبدالشافي (الأهلي السعودي) وأحمد حجازي (وست بروميتش الإنجليزي) ومحمد النني (آرسنال الإنجليزي) ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) وأحمد حسن كوكا (سبورتينج براجا البرتغالي) ومحمود عبدالمنعم كهربا (الاتحاد السعودي) وعمرو جمال ( بيدفيست الجنوب أفريقي) ومحمود حسن تريزيجيه (قاسم باشا التركي) وكريم حافظ (لانس الفرنسي) ورمضان صبحي (ستوك سيتي الإنجليزي) ومصطفى فتحي (التعاون السعودي) وسام مرسي (ويجان الإنجليزي) وعمر جابر (بازل السويسري).

وفيما يلي نستعرض كشف حساب المحترفين قبل مواجهة الكونغو:

يقدم الدولي محمد صلاح، جناح نادي ليفربول، أداء متميزًا مع الريدز، حيث حصل على أفضل لاعب في الفريق خلال شهر أغسطس، كما حصد جائزة أفضل لاعب بالجولة الأولى في دوري أبطال أوروبا، وتشير الأرقام إلى أن صلاح صاحب الـ25 عامًا شارك حتى الآن في 11 مباراة بعدد دقائق بلغ 873 دقيقة، بجميع المسابقات، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 2 آخرين.

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من جانبه لعب محمود حسن تريزيجه (صاحب الـ23 عامًا) جناح قاسم باشا، 7 مباريات في الدوري التركي بعدد دقائق لعب بلغ 588 دقيقة، سجل خلالهم 3 اهداف وصنع 2 آخرين.

فيما تشير الأرقام إلى أن محمود عبدالمنعم كهربا جناح الاتحاد يقدم مستوى رائع مع الفريق السعودي، حيث شارك صاحب الـ23 عامًا في 5 مباريات بعدد دقائق لعب بلغ 446 دقيقة، سجلا خلالهم 3 أهداف وصنع آخر.

كما يقدم أحمد حجازي صاحب الـ26 عامًا أداء مميز مع وست بروميتش ألببيون تحت قيادة مديره الفني توني بوليس، حيث يحظى بثقة بوليس، ولعب حجازي حتى الآن مع الفريق 7 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعدد دقائق بلغ 687 دقيقة، سجل خلالهم هدفًا.

ويقدم أحمد حسن كوكا مستوى مميز مع سبورتينج براجا البرتغالي، حيث تمكن صاحب الـ24 عامًا من خوض 12 مباراة بعدد دقئق لعب بلغ 773 دقيقة سجل خلالهم 4 أهداف.

من جانبه خاض رمضان صبحي جناح ستوك سيتي 6 مباريات مع فريقه بمسابقتي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" وكأس الرابطة، بعدد دقائق بلغ 338 دقيقة، سجل خلالهم هدف وصنع آخر.

كما شارك محمد النني متوسط ميدان أرسنال في 8 مباريات مع المدفعجية بجميع المسابقات حتى الآن، بعدد دقائق لعب بلغ 534 دقيقة صنع خلالهم هدفًا.