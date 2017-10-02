إخلاء سبيل نقيب شرطة في حيازة مخدرات بغرض التعاطي بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

قررت نيابة الجناين وفيصل في السويس، إخلاء سبيل ضابط شرطة بكفالة 5 آلاف جنيه، في واقعة ضبطه وبحيازته كمية قليلة من مخدر الحشيش والأفيون، وشريط ترامادول أثناء عبوره نفق الشهد أحمد حمدي.

وألقت قوات تأمين نفق الشهيد أحمد حمدي، القبض على الضابط "ا. ش" نقيب معاون مباحث بقسم شرطة شرم الشيخ، مساء الجمعة الماضية، عقب ظهور علامات الخوف والارتباك عليه عقب دخوله ساحة الفحص، بالمنفذ الغربي.

وبتفتيش سيارته عُثر بداخلها على قطعة حشيش وزنت 10 جرامات، وتذكرة أفيون وزنت 5 جرامات، و10 أقراص من عقار الترامادول المخدر.

وأنكر المتهم في تحقيقات النيابة صلته بالمضبوطات، وقال إن هناك من دبر له مكيدة ووضعها بسيارته، وأمرت النيابة بإجراء تحليل مخدرات للضابط بمعرفة الطب الشرعي لبيان ما إذا كان يتعاطى المخدرات من عدمه.

وباشرت نيابة السويس التحقيق السبت الماضي مع 3 نقباء شرطة، بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، تم ضبطهم في النفق وقررت النيابة إخلاء سبيلهم بكفالة 2000 جنيه لكل منهم، وأمرت بإجراء تحليل مخدرات لهم للوقوف على تعاطيهم للمواد المخدرة من عدمه.

وألقت قوات تأمين النفق، القبض يوم الثلاثاء الماضي على "ك. م" ضابط شرطة برتبة نقيب، يعمل معاون مباحث قسم حدائق القبة، وصديقته عقب ضبطهم بنفق الشهيد أحمد حمدي خلال عبورهما بحيازتهما 85 تذكرة هيروين.

وقررت النيابة حبس الضابط وصديقته، التي كانت برفقته في السيارة 4 أيام على ذمة التحقيق، وتم تجديد حبسهما السبت الماضي على ذمة لقضية المتهمين فيها بحيازة مخدرات بقصد التعاطي.