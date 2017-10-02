أخبار عاجلة

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل نقيب شرطة في حيازة مخدرات بغرض التعاطي بالسويس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل نقيب شرطة في حيازة مخدرات بغرض التعاطي بالسويس

01:50 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

إخلاء سبيل نقيب شرطة في حيازة مخدرات بغرض التعاطي بالسويس

إخلاء سبيل

السويس - حسام الدين أحمد:

قررت نيابة الجناين وفيصل في السويس، إخلاء سبيل ضابط شرطة بكفالة 5 آلاف جنيه، في واقعة ضبطه وبحيازته كمية قليلة من مخدر الحشيش والأفيون، وشريط ترامادول أثناء عبوره نفق الشهد أحمد حمدي.

وألقت قوات تأمين نفق الشهيد أحمد حمدي، القبض على الضابط "ا. ش" نقيب معاون مباحث بقسم شرطة شرم الشيخ، مساء الجمعة الماضية، عقب ظهور علامات الخوف والارتباك عليه عقب دخوله ساحة الفحص، بالمنفذ الغربي.

وبتفتيش سيارته عُثر بداخلها على قطعة حشيش وزنت 10 جرامات، وتذكرة أفيون وزنت 5 جرامات، و10 أقراص من عقار الترامادول المخدر.

وأنكر المتهم في تحقيقات النيابة صلته بالمضبوطات، وقال إن هناك من دبر له مكيدة ووضعها بسيارته، وأمرت النيابة بإجراء تحليل مخدرات للضابط بمعرفة الطب الشرعي لبيان ما إذا كان يتعاطى المخدرات من عدمه.

وباشرت نيابة السويس التحقيق السبت الماضي مع 3 نقباء شرطة، بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، تم ضبطهم في النفق وقررت النيابة إخلاء سبيلهم بكفالة 2000 جنيه لكل منهم، وأمرت بإجراء تحليل مخدرات لهم للوقوف على تعاطيهم للمواد المخدرة من عدمه.

وألقت قوات تأمين النفق، القبض يوم الثلاثاء الماضي على "ك. م" ضابط شرطة برتبة نقيب، يعمل معاون مباحث قسم حدائق القبة، وصديقته عقب ضبطهم بنفق الشهيد أحمد حمدي خلال عبورهما بحيازتهما 85 تذكرة هيروين.

وقررت النيابة حبس الضابط وصديقته، التي كانت برفقته في السيارة 4 أيام على ذمة التحقيق، وتم تجديد حبسهما السبت الماضي على ذمة لقضية المتهمين فيها بحيازة مخدرات بقصد التعاطي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إخلاء سبيل ابنة علاء الأسواني في اتهامها بإصابة "عامل دليفري" بأكتوبر

    أخبار

  • إخلاء سبيل عمرو واكد بكفالة 5 آلاف جنيه في اتهامه تحطيم سيارة مواطن

    أخبار

  • ضبط سيدة تتاجر في الحشيش بمساعدة نجلها بالغربية

    أخبار

  • القبض على عاطل لتوزيعه المخدرات "دليفيرى" بمحطة قطارات الإسكندرية

    أخبار

إعلان

1762b7a83f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"