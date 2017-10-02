تأجيل محاكمة عيسى حياتو بمخالفة قانون منع الممارسات الاحتكارية لـ 9 نوفمبر
تأجيل محاكمة عيسى حياتو بمخالفة قانون منع الممارسات الاحتكارية لـ 9 نوفمبر
01:50 م الإثنين 02 أكتوبر 2017
عيسى حياتو
كتب- أحمد أبوالنجا:
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سابقًا، وهشام العمراني سكرتير عام الاتحاد، في اتهامهما بمخالفة قانون منع الممارسات الاحتكارية، لجلسة 9 نوفمبر المقبل.
كانت الدكتورة منى الجرف رئيسة جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، اتهمت في بلاغ رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السابق بمخالفة المادة "8"فقرات "أ"و"ب" و "د" من قانون "5" حماية المنافسة وإساءة استخدام حق امتلاك استغلال البث المتعلق ببطولات كرة القدم، حيث أسنده لشركة "لاجاردير سبورت" دون طرحه للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليه، وذلك لمدة 12 عامًا ما بين 2017 و2028.
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