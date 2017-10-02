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أمن الدولة تحقق مع "شاب وفتاة" في واقعة علم "المثليين" بالتجمع

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مصراوي Masrawy

أمن الدولة تحقق مع "شاب وفتاة" في واقعة علم "المثليين" بالتجمع

01:49 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

واقعة علم المثليين

كتب- طارق سمير:

تباشر نيابة أمن الدولة، برئاسة المستشار خالد ضياء، اليوم الإثنين، التحقيقات مع كلًا من "أ.ع"، و"س.ح"، على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في البلاغات المقدمة للنائب العام المستشار نبيل صادق، في واقعة رفع "علم الرينبو" في حفل الفرقة الموسيقية "مشروع ليلي"، الأسبوع الماضي.

وقال عمرو محمد، محامي المتهمين، أن قوات الأمن ألقت القبض على رافع علم "الرينبو" بالحفل الغنائي "أ،ع"، من محل سكنه بدمياط وتم ترحيله لنيابة أمن الدولة للتحقيق معه، مضيفًا أن تم إلقاء القبض أيضًا على "س،ح" من محل سكنها بالسيدة زينب وتم ترحيلها للنيابة.

وتابع: حتى الآن لم نتأكد من حقيقة القبض على آخرين، والمؤكد ضبط اثنين يتم التحقيق معهم على خلفية البلاغات المقدمة ضد المتورطين في واقعة رفع علم "المثليين"، نافيًا معرفة الاتهامات التي تم سيتم توجهها إليهم.

من جانبه أكد مصدر قضائي أن نيابة أمن الدولة استمعت لأقوال أحمد مهران أستاذ القانون العام، في البلاغ المقدم منه، للتحقيق في الواقعة، مشيرًا إلى أنه طالب خلال التحقيقات بضرورة التصدي لتلك الظواهر التي تسئ لسمعه والمجتمع، وضرورة التحقيق مع مالك المول والمطرب الرئيسي في واقعة "حفل المثليين".

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"مصراوي"، إن نيابة أمن الدولة تسلمت التحريات الخاصة بالواقعة واستمعت لأقوال مقدم البلاغ، ومن ثم واجهت المتهمين لسؤالهم عن الواقعة.

يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا، لمباشرة التحقيقات في واقعة الاحتفال الذي أقيم من قبل مجموعة من المثليين بالتجمع الخامس بمول "كايروفيستفال"

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