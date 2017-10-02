الاتحاد الأوروبي يدعو إسبانيا وكتالونيا إلى الانتقال "من المواجهة إلى الحوار"
الاتحاد الأوروبي يدعو إسبانيا وكتالونيا إلى الانتقال "من المواجهة إلى الحوار"
01:52 م الإثنين 02 أكتوبر 2017
بروكسل - (د ب أ):
أعلنت المفوضية الأوروبية إنه ينبغي على إسبانيا وكتالونيا "الانتقال سريعا للغاية من المواجهة إلى الحوار".
وقال المتحدث باسم المفوضية مارجريتيس شيناس :"لا يمكن أبدا أن يكون العنف أداة في السياسات".
وأضاف أنه "بموجب الدستور الإسباني، لم يكن الاستفتاء الذي أجراه إقليم كتالونيا أمس الأحد حول الاستقلال عن إسبانيا قانونيا. وبالنسبة للمفوضية الأوروبية، حسبما أكد رئيسها جان كلود يونكر بشكل متكرر، فإن هذا هو أمر داخلي إسباني يحتاج لمعالجته وفقا للنظام الدستوري الإسباني".
كما قال المتحدث إنه "إذا تطلب الأمر تنظيم استفتاء وفقا للدستور الإسباني. فسوف يعني ذلك أن يجد الإقليم بعد الاستقلال نفسه خارج الاتحاد الأوروبي".
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