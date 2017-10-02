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ترامب يقدم تعازيه لمصابي وأهالي ضحايا هجوم لاس فيجاس

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مصراوي Masrawy

يقدم تعازيه لمصابي وأهالي ضحايا هجوم لاس فيجاس

01:49 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

ترامب يقدم تعازيه لمصابي وأهالي ضحايا هجوم لاس فيجاس

القاهرة- (مصراوي):
قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعازيه لأهالي ضحايا هجوم لاس فيجاس، والذي تسبب في مقتل 50 شخصا، وإصابة ما يزيد عن 200 آخرين.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع تويتر:"تعازيا الحارة ومواساتي لضحايا وأهالي حادث إطلاق نار لاس فيجاس. حماكم الله".
trump

أعلنت الشرطة الأمريكية أن أكثر من 50 شخصا قتلوا حين فتح مسلح النار من الطابق الثاني والثلاثين من فندق على حشد كان يحضر حفلا موسيقيا الأحد في لاس فيجاس، ما يجعل ذلك إطلاق النار الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة.

وأوضح مسؤول الشرطة جو لومباردو ان الشرطة قتلت مطلق النار وهو من سكان المدينة ويدعى ستيفن بادوك ويبلغ من العمر 64 عاما.
وأضاف أن الشرطة ترجح انها حددت مكان صديقته "لكن الأمر ليس مؤكدا بنسبة مئة بالمئة".
ولم يحدد المحققون حتى الآن اي دافع لمطلق النار.

وأعلن مسؤول الشرطة أيضا أن أكثر من 200 شخص أصيبوا بجروح لكنه لم يرغب في إعطاء عدد محدد.
وستشارك الشرطة الفيدرالية في التحقيق مع تكرار عمليات إطلاق النار هذه في الولايات المتحدة.

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مصراوي Masrawy

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