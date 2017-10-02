بالصور.. من هي "فرح شعبان" ملكة جمال مصر 2017؟
بالصور.. من هي "فرح شعبان" ملكة جمال مصر 2017؟
01:41 م الإثنين 02 أكتوبر 2017
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور.."فرح شعبان" تُتوج ملكة جمال مصر 2017
كتبت- هاجر حاتم:
أعلنت لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر عن تتويج "فرح شعبان" miss egypt 2017، من بين 22 متسابقة.
فرح شبعان هي طالبة تدرس حاسبات ومعلومات بالجامعة البريطانية، من هوايتها السباحة والقراءة، وتتطلع إلى الدخول بمجال التمثيل.
تهدف فرح بعد التخرج من الجامعة إلى أن تصبح مبرمجة ناجحة، تخدم المجتمع من خلال تطوير البرامج خاصًة "برامج الاطفال".
يذكر أن الحفل أقيم بمسرح أبرا مصر، وشهد حضور العديد من نجوم الفن والموضة والمجتمع.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور.."فرح شعبان" تُتوج ملكة جمال مصر 2017
-
آمال رزق توضح أسباب استعباد فتيات من مسابقة ملكة جمال مصر
-
بالصور.. جلسة التصوير الرئيسية لمتسابقات ملكة جمال مصر
-
لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر تختار 27 متنافسة على اللقب
إعلان
إعلان