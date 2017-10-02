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بالصور.. من هي "فرح شعبان" ملكة جمال مصر 2017؟

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مصراوي Masrawy

بالصور.. من هي "فرح شعبان" ملكة جمال 2017؟

01:41 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

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بالصور.."فرح شعبان" تُتوج ملكة جمال مصر 2017

كتبت- هاجر حاتم:

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر عن تتويج "فرح شعبان" miss egypt 2017، من بين 22 متسابقة.

فرح شبعان هي طالبة تدرس حاسبات ومعلومات بالجامعة البريطانية، من هوايتها السباحة والقراءة، وتتطلع إلى الدخول بمجال التمثيل.

تهدف فرح بعد التخرج من الجامعة إلى أن تصبح مبرمجة ناجحة، تخدم المجتمع من خلال تطوير البرامج خاصًة "برامج الاطفال".

يذكر أن الحفل أقيم بمسرح أبرا مصر، وشهد حضور العديد من نجوم الفن والموضة والمجتمع.

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