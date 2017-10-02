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6 نصائح للمدير لكسب حب وثقة موظفيه

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مصراوي Masrawy

6 نصائح للمدير لكسب حب وثقة موظفيه

01:38 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

6 نصائح للمدير لكسب حب وثقة موظفيه

6 نصائح للمدير لكسب حب وكفاءة موظفيه

كتبت - هدير غيث:

قال "جمال فرويز" استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية، بعض النصائح التي يفضل اتباعها اذا كنت في منصب المدير، والتي تجعله يحصل على أفضل نتائج فى العمل مع حب وود موظفيه وهي:

1- التعامل معهم كالأخ الأكبر، عن طريق إعطاء النصائح إليهم بالشكل اللائق، وتعليمهم كل ما هو جديد في مجال العمل.

2- التجاوز عن أخطائهم، ومحاولة تعديل هذا الخطأ، لتجنب حدوثه مرة أخرى.

3- المشاركة في الأحزان والأفراح،مع العمل كفريق واحد وليس كل شخص بمفرده.

4- تشجيع الموظف عند أداء كافة المهام الوظيفية بأفضل شكل ممكن، ومكافأته أمام باقي الموظفين.

5- البعد عن إعطاء الجزاءات للموظفين، في حالة عدم تنفيذ أحد المهام الوظيفية المكلف بها، ولكن عند تكرارها تنفذ عليه تلك الجزاءات.

6- في حالة الحوار المحتدم والعصبية، ربما تأخذ بعض القرارات الخاطئة، ولكن عندما تهدأ ترجع في هذا القرار، وهو  ليس عيبًا وظيفًا.

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