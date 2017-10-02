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دار الكتب: حفل تسليم وثائق النقراشي باشا الأربعاء المقبل

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مصراوي Masrawy

دار الكتب: حفل تسليم وثائق النقراشي باشا الأربعاء المقبل

01:48 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

دار الكتب: حفل تسليم وثائق النقراشي باشا الأربعاء المقبل

الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

كتبت- نسمة فرج:

تحتفل الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أحمد الشوكي، الأربعاء المقبل، بتسلم وثائق محمود فهمي النقراشي باشا الذي ترأس الوزارة مرتين في عهد الملك فاروق خلال أربعينات القرن الماضي.

ويقام الاحتفال، الأربعاء المقبل، في مقر دار الوثائق القومية بكورنيش النيل، بحضور الدكتور أحمد زكريا الشلق، رئيس اللجنة العلمية لمركز تاريخ المعاصر التابع لدار الكتب، والدكتورة نيفين محمد رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق.

ومن المقرر أن يتضمن الاحتفال قيام كل من الدكتور هاني النقراشي بن محمود فهمي النقراشي، والدكتورة هدى أباظة، أستاذ الأدب الفرنسي بكلية الآداب جامعة عين شمس وحفيدة النقراشي باشا بتسليم آلاف الوثائق الخاصة بالنقراشي باشا لدار الوثائق القومية، وتتناول تلك الوثائق فترات تاريخية مهمة من كفاح المصريين ضد الاحتلال البريطاني، وخفايا الحكم تحت النظام الملكي، بالإضافة إلى الجرائم التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين في تلك الفترة.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور أحمد الشوكي بإهداء درع الهيئة لكل من ابن وحفيدة النقراشي باشا عرفانا من الهيئة بدورهما في الحفاظ علي التراث المصري.

وولد محمود فهمي النقراشي في مدينة الإسكندرية شمال مصر في 26 أبريل 1888، عمل كسكرتير عام لوزارة المعارف المصرية، ووكيلا لمحافظة القاهرة، ثم صار عضوا في حزب الوفد،حكم عليه بالإعدام من قبل سلطات الاحتلال الإنجليزي بسبب ثورة 1919، والتي كان من قياداتها واعتقل من قبل سلطات الاحتلال الإنجليزي في مصر العام 1924. تولي وزارة المواصلات المصرية العام1930.

وتولى رئاسة الوزراء عدة مرات، منها التي تشكلت بعد اغتيال أحمد ماهر وذلك في 24 فبراير 1945.

ثم تولى النقراشي الوزارة مرة أخرى في 9 ديسمبر 1946 بعد استقالة وزارة إسماعيل صدقي، وهذه هي الوزارة التي اتخذت قرار دخول مصر حرب فلسطين عام 1948.

ودعت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، كل من يحتفظ بوثائق تراثية تمس تاريخ مصر وحضارتها إلى إيداعها بدار الوثائق القومية ضمانا للحفاظ عليها وإتاحتها.

 

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