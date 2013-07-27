السلطات الإسرائيلية تغلق معبر "كرم أبو سالم" لليوم الثانى على التوالى

واصلت اليوم سلطات الاحتلال الإسرائيلى لليوم الثانى على التوالى إغلاق معبر (كرم أبو سالم) التجارى جنوب شرق مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة أمام حركة البضائع والمساعدات والمحروقات القادمة إلى القطاع.

وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع فى قطاع غزة رائد فتوح اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال أبلغتنا فى اللجنة بأن المعبر سيكون مغلقا يومى الجمعة والسبت أمام المساعدات والبضائع القادمة للقطاع، بحجة العطلة الأسبوعية على أن يعاد فتحه يوم غد الأحد.

ويعد معبر (كرم أبو سالم) المعبر التجارى الوحيد فى قطاع غزة، ويتم من خلاله إدخال البضائع والمساعدات للقطاع.