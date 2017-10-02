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وزير التنمية المحلية يغرس نخلة في العيد القومي لـ"الوادي الجديد"

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مصراوي Masrawy

وزير التنمية المحلية يغرس نخلة في العيد القومي لـ"الوادي الجديد"

01:43 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

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"الخشت" يستقبل فريق كورال جامعة القاهرة.. ويؤكد: جادون في دعم المواهب

كتبت- ندى الخولي:

شارك هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، في مبادرة "ازرع نخلة" التي أقامتها محافظة الوادي الجديد، تحت رعاية المحافظ اللواء محمد الزملوط.

وغرس الشريف، نخلة، كمشاركة في المبادرة، خلال زيارته اليوم لمحافظة الوادي الجديد، في إطار الاحتفال بعيدها القومي.

رافق الوزير خلال الزيارة عدد من قيادات الوزارة من بينهم اللواء حمدي الجزار مستشار الوزير للمتابعة والقائم بأعمال الأمين العام للوزارة، ومحمد السيد أبو جاعور، المشرف على قطاع التخطيط والمتابعة وتنمية القرية بالوزارة.

وتوجه الوزير مع المحافظ اللواء محمد الزملوط، لتفقد الممشي الجديد الذي تقيمه المحافظة لأهالي الوادي الجديد.

كما تفقد الوزير، معرض منتجات صناعات حرفية ويدوية ومخترع صغير بمقر ديوان عام محافظة الوادي الجديد يرافقه المحافظ.

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مصراوي Masrawy

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