​جامعة القاهرة: اختبارات القبول بـ"تجارة تعليم مفتوح" 8 أكتوبر

كتب- محمد قاسم:

أكدت جامعة القاهرة، استمرار سحب طلبات الالتحاق ببرنامج بكالوريوس التجارة "علوم الأعمال" الجديد بنظام التعليم المدمج والذي أقره المجلس الأعلى للجامعات ووافق على لائحته وتعميمه على الجامعات الأخرى.

وذكرت الجامعة في بيان صحفي اليوم الإثنين، أنه سيتم عقد اختبار قبول لهؤلاء الطلاب اعتبارًا من يوم الأحد ٨ أكتوبر في مبادئ وأساسيات "اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الحاسب الآلي".

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن عدم اشتراط مضي 5 سنوات من الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات المتوسطة والثانوية الأزهرية والشهادات الأجنبية المعادلة، للتقدم للبرنامج للحصول على درجة بكالوريوس التجارة "علوم الأعمال" بنظام التعليم المدمج.

وأكد الخشت، أن جامعة القاهرة تستهدف التحول من التعليم المفتوح إلى التعليم المدمج وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمركز التعليم المفتوح، ليجمع بين أكثر من أسلوب تعليمي للدراسة يعتمد على الاستعانة بالقنوات الفضائية واستخدام أفلام اليوتيوب إلى جانب اللقاءات المباشرة التي لا تقل عن 25% من البرامج التدريبية في إطار التعليم المستمر الذي يحقق متطلبات الجودة وقواعدها في التعليم.

ولفت إلى أن الجامعة جادة في في تطوير التعليم المفتوح إلى تعليم إليكترونى مدمج وتقديم ‏برامج مميزة تفي بمتطلبات سوق العمل وتواكب أحدث نظم التعليم.