تفاصيل اتهام طالب ثانوي بالاعتداء جنسيًا على طفل بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

اتهم مواطن بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، طالب بالصف الأول الثانوي، بالتعدي جنسيًا على طفل زوجته، بقرية "منشية السادات" بدائرة قسم ثان الزقازيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان الزقازيق، من المدعو "رامي.ف.ع" 31 عامًا، مُقيم بالزقازيق، يتهم فيه "ع.و.الـ" 15 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي، مُقيم بقرية "منشية السادات"، بالتعدي جنسيًا على نجل زوجته "يـ.هـ.ص" 11 عامًا، مُقيم بذات الناحية، وذلك أثناء زيارته لوالدته بناحية موقف "المنصورة".

وأفاد مُقدم البلاغ، بأن الطالب (المتهم) استدرج المجني عليه خلف إحدى السيارات، وتعدى عليه جنسيًا، فيما تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المشكو في حقه، وبسؤاله أنكر الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17656 جنح ثان الزقازيق لسنة 2017، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بتوقيع الكشف الطبي على الطفل.