محافظ سوهاج: بدء حصر وترخيص الـ"توك توك" بمركز طما

سوهاج - عمار عبدالواحد:

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، بدأت في حصر مركبات الـ"توك توك" لمنعه من العمل بالمدينة، دون رقم حصر وإلا سيتم مصادرته وتطبيق القانون على مالكه.

وأضاف "عبدالمنعم" أن عملية الحصر ستتم بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الأمن والمرور، لإعداد قاعدة بيانات للـ"توك توك" في نطاق المحافظة، انتظارًا لصدور قرار من مجلس النواب بإجراءات الترخيص في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المحافظة ترحب بأي مبادرة من مواطني سوهاج للمساعدة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للأهالي في قرى ومدن المحافظة.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، أنه على ملاك الـ"توك توك" بالمركز التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في الفترة من الساعة 8:30 صباحًا وحتى 1 ظهرًا يوميًا، لتسجيل بياناتهم، وتقديم الأوراق المطلوبة، وهي أصل المبايعة للإطلاع عليها، وصورة منها، والإفراج الجمركي، ورقم الموتور، ورقم الشاسيه، وأصل البطاقة للإطلاع عليها وصورة منها، والتوكيلات في حالة بيع الـ"توك توك" لأكثر من شخص.