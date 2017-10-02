بكفن و500 ألف جنيه غرامة.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالمنيا (صور)

المنيا ــ ريمون الراوي:

أنهت الأجهزة الأمنية ولجنة المصالحات بالمنيا، نزاعًا ثأريًا نشب بين عائلتي "الشيمي" و"الغفايرة"، بقرية تونا الجبل بمركز ملوي، بسبب خلافات على الإقامة بمسكن في دولة ليبيا، أدى إلى مقتل شاب من عائلة "الشيمي".



عقدت جلسة الصلح داخل سرادق بالقرية بإشراف اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، بحضور العميد منتصر عويضة، مدير مباحث المديرية، والعقيد عصام أبو الفضل، رئيس مباحث الجنوب، والقيادات الأمنية وأعضاء لجنة المصالحات، وأعضاء مجلس النواب ورؤوس العائلات وأفراد العائلتين حيث قام أحد أفراد عائلة "الغفايرة" بتقديم الكفن لشقيق المجني عليه الأول "الشيمي"



وتم تحديد مبلغ مالي قدره 500 ألف جنيه كشرط جزائي في حالة الإخلال بشروط الصلح، وتم التصالح والتراضي والتعهد بالتنازل عن القضايا القائمة بينهما.

وتصافح الطرفان، وتعهدا بالالتزام بشروط الصلح وعدم العودة لأسباب النزاع.