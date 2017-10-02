بالصور.. حاولا سرقة أحد المنازل.. أهالي يقيدون شخصين بالحبال بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

اتحجز أهالي قرية العزبة الشرقية، التابعة لمركز كوم حمادة، بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، شخصين، قالوا إنهما لصين، حاولا سرقة منزل أحد أهالي القرية.

وطارد الأهالي الشخصين، اللذين قالا إنهما لصين، أثناء فرارهما ببعض محتويات المنزل، وتمكنوا من الإيقاع بهما، ليلقنوهما علقة ساخنة، عقب تقييدهما بالحبال في بوابة حديدية، وسلمهما الأهالي إلى قوات الشرطة.