"صحة قنا": لا توجد حالات إصابة بـ"حمى الضنك" في المحافظة

قنا- عبدالرحمن القرشي:

نفى مصدر بمديرية الصحة والسكان بقنا، وجود أي حالات محتجزة بمرض "حمى الضنك"، مشيرًا إلى أن المحافظة بمراكزها الـ9، خالية من أي حالات إصابة أو اشتباه بالإصابة

وناشدت المديرية وسائل الإعلام بتحري الدقة، فيما ينشر حول "حمى الضنك"، لتجنب حالة الخوف والقلق بين الأهالي، دون أدنى دليل من الصحة؛ في الوقت الذي عززت فيه المديرية من إجراءات استعدادها لمواجهة أي إصابات أو استقبال حالات مشتبه بها وافدة من البحر الأحمر.