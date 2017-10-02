تأخر الحكومة يؤجل الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث للبرلمان

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تأخرت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، ساعة عن الموعد المحدد لها في الحادية عشرة من ظهر اليوم، الاثنين، لتأخر المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة عن الحضور إلى مقر المجلس ليشهد افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة.

ويلقي رئيس الحكومة كلمة على النواب بمناسبة بدء دور الانعقاد الجديد، يؤكد فيها التزام الحكومة بالبرنامج المقرر، وعلى التعاون والتكامل بين الحكومة والمجلس التشريعي.

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وشهدت طرقات البرلمان تشديدات واستنفارا أمنيا بسبب حضور إسماعيل، وانتشر عدد من العناصر الأمنية بكثافة على مداخل ومخارج البرلمان وعلى بوابات البهو الفرعوني وغيره من الطرق المؤدية للقاعة العامة للبرلمان.