عبد العال يبدأ أول جلسة في «الانعقاد الثالث» بالتهديد برفعها

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بدأت ظهر اليوم، الإثنين، أعمال الجلسة الأولى لدور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، وبدأ دكتور علي عبد العال، بتهديده برفع الجلسة في حالة عدم التزام الأعضاء أمكانهم والجلوس.

وقال عبد العال، إن «هذا المنظر غير مقبول في أول الجلسة» نظرا لعدم امتثال النواب لطلباته المتكررة بالجلوس في أماكنهم، وطالب الوزراء الحاضرين بعدم إمضاء أي طلبات للنواب الذين التفوا حولهم.

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وقبل الجلسة اجتمع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في مقر البرلمان، مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بحضور هيئة مكتب المجلس.

ويلقي إسماعيل كلمة تحت قبة البرلمان، يعلن فيها موعد إعلان الحكومة تقديم تقريرها للبرلمان الذي من المتوقع تقديمه في غضون أسبوع.