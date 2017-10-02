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هل المسافة التي ستقطعها سوريا هي الأبعد لمنتخب يخوض مباراة على أرضه؟

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هل المسافة التي ستقطعها سوريا هي الأبعد لمنتخب يخوض مباراة على أرضه؟ هل المسافة التي ستقطعها سوريا هي الأبعد لمنتخب يخوض مباراة على أرضه؟

التحرير

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نجح السوري في تحقيق مفاجأة مدوية من خلال وصوله إلى مباراة الملحق الآسيوي المؤهل إلى مونديال 2018، وذلك بعد أن احتلت المركز الثالث خلف إيران وكوريا الجنوبية واللذان تأهلا إلى المونديال.

ومن المنتظر أن تواجه سوريا منتخب نيوزيلندا في مباراة الذهاب يوم 5 من الشهر الجاري، على أن يقام لقاء الإياب يوم 10 من هذا الشهر، وسيواجه الفائز من تلك المباراة صاحب المركز الرابع من تصفيات أمريكا الشمالية لحجو بطاقة العبور إلى روسيا.

وستواجه سوريا نظيرتها أستراليا في مباراة الذهاب في ماليزيا بسبب الأوضاع غير المستقرة في سوريا، واللافت للنظر أن ماليزيا تبعد عن دمشق بنحو 7,660 كم، ليتبادر إلى الذهن سؤال، هل المسافة التي ستقطعها سوريا لمواجهة أستراليا هي الأبعد في التاريخ لفريق من المفترض أنه يخوض المباراة على ملعبه؟.

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وكانت الإجابة حاضرة عن صحيفة «الجارديان» البريطانية والتي أشارت إلى أنه في التصفيات الأسيوية المؤهلة إلى مونديال الأرجنتين 1978، واجهت نيوزيلندا نظيرتها تايوان في أوكلاند في لقاء الذهاب قبل أن تواجهها في أوكلاند من جديد في المباراة التي كان من المفترض أن تستضيفها تايوان، وانتهت كلتا المباراتين بخسارة تايوان بسداسية نظيفة.

وبالنظر إلى المسافة بين تابيبه وأوكلاند، نجد أنها تصل إلى 8,845 كم، وفي نفس التصفيات أيضًا، واجه اليابان إسرائيل ذهابًا وإيابًا في تل أبيب والتي تبعد عن العاصمة طوكيو بمسافة 9,151 كم وخسرت اليابان المباراتين بثنائية نظيفة.

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التحرير

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