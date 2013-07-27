أعلنت النجمة الأمريكيّة، Kelly Clarkson، خطوبتها رسميّاً على رجل الأعمال Brandon Blackstone عبر موقع "تويتر"، في ديسمبر/كانون الأول من عام 2012. لكنّها قرّرت يوم أمس، أن تشارك العالم أجمع صور خطوبتها، وكتبت على حسابها الشخصيّ: "لقد رأيت صور خطوبتي، وأردت أن أشارككم واحدة".
وكانت Clarkson قد تباهت بخاتم خطوبتها الكبير، والمرصّع بحجرٍ كريم أصفر، والذي ساعد في تصميمه خطيبها.
Kelly Clarkson تنشر صور خطوبتها
أعلنت النجمة الأمريكيّة، Kelly Clarkson، خطوبتها رسميّاً على رجل الأعمال Brandon Blackstone عبر موقع "تويتر"، في ديسمبر/كانون الأول من عام 2012. لكنّها قرّرت يوم أمس، أن تشارك العالم أجمع صور خطوبتها، وكتبت على حسابها الشخصيّ: "لقد رأيت صور خطوبتي، وأردت أن أشارككم واحدة".