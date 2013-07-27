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Kelly Clarkson تنشر صور خطوبتها

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Kelly Clarkson تنشر صور خطوبتها Kelly Clarkson تنشر صور خطوبتها

أعلنت النجمة الأمريكيّة، Kelly Clarkson، خطوبتها رسميّاً على رجل الأعمال Brandon Blackstone عبر موقع "تويتر"، في ديسمبر/كانون الأول من عام 2012. لكنّها قرّرت يوم أمس، أن تشارك العالم أجمع صور خطوبتها، وكتبت على حسابها الشخصيّ: "لقد رأيت صور خطوبتي، وأردت أن أشارككم واحدة".
وكانت Clarkson قد تباهت بخاتم خطوبتها الكبير، والمرصّع بحجرٍ كريم أصفر، والذي ساعد في تصميمه خطيبها.

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سيدتي