Kelly Clarkson تنشر صور خطوبتها

أعلنت النجمة الأمريكيّة، Kelly Clarkson، خطوبتها رسميّاً على رجل الأعمال Brandon Blackstone عبر موقع "تويتر"، في ديسمبر/كانون الأول من عام 2012. لكنّها قرّرت يوم أمس، أن تشارك العالم أجمع صور خطوبتها، وكتبت على حسابها الشخصيّ: "لقد رأيت صور خطوبتي، وأردت أن أشارككم واحدة".

وكانت Clarkson قد تباهت بخاتم خطوبتها الكبير، والمرصّع بحجرٍ كريم أصفر، والذي ساعد في تصميمه خطيبها.