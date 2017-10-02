القبض على صاحب شركة استولى على 3 ملايين جنيه من مواطنين بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة في الإسكندرية، القبض على صاحب شركة أدوية بمنطقة الرمل، لقيامه بالنصب على مواطنين والاستيلاء منهم على 3 ملايين جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية مقابل نسبة ربح شهرية.

تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية، بلاغًا من المدعو "ر. م. م" 65 عامًا، و10 أشخاص آخرين يفيد قيام المدعو "ص. ع. ع" 50 عامًا، صاحب شركة توريدات العامة بمنطقة الرمل، بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم.

واتهم المواطنون في البلاغ، صاحب الشركة بتلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها ثلاثة ملايين جنيه بزعم توظيفها في مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، مقابل نسبة ربح شهرية قدرها 3 % إلا أنه قام بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطع ولم يرد أصل المبالغ.

كشفت تحريات ضباط القسم صحة الواقعة وقيام المتحري عنه المحكوم عليه في القضية جنح قسم أول الرمل "تبديد "حضوريًا بالحبس لمدة سنة، بتلقي الأموال من المبلغين وغيرهم من المواطنين، متخذًا من مقر شركته مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وألقى ضباط المباحث القبض على المتهم حال استقلاله السيارة رقم "س ص ج مصر" واعترف في التحقيقات بارتكاب الواقعة وأن السيارة من متحصلات أموال المُبلغين.

حُرر المحضر جنح اقتصادية قسم شرطة ثان الرمل، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.