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توقيع عقد بيع أرض مصنع "بورسعيد للحديد والصلب"

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مصراوي Masrawy

توقيع عقد بيع أرض مصنع "بورسعيد للحديد والصلب"

01:35 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

توقيع عقد بيع أرض مصنع بورسعيد للحديد والصلب

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وقع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، اليوم الإثنين، مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عقدًا لتمليك أرض مصنع شركة "بورسعيد الوطنية للحديد والصلب".

وقال المحافظ، خلال المؤتمر الذي عقد على هامش توقيع العقود، إن المصنع وتوسعاته بمثابة إضافة للكيانات الاقتصادية على أرض المدينة لخلق فرص عمل للشباب وخير دليل على استقرار الأوضاع في البلاد الذي يظهر من خلال تواجد المستثمرين وتوسعاتهم، موضحًا أن المصنع ينتج ويدخل عملة صعبة للبلاد ويوفر فرص عمل وتنطبق عليه شروط التمليك طبقًا للقانون.

ومن ناحية أخرى، قال "أبو هشيمة" إنه تربى في محافظة بورسعيد، حتى بلغ العاشرة من العمر، ما جعل للمحافظة معزة خاصة في قلبه، مشيرًا إلى أنه بجانب تمليك الأرض الحالية تم الحصول على أرض أخرى، لعمل توسعات بجانب المصنع، وسيتم إضافة خط إنتاج آخر.

وأوضح أبو هشيمة، أن خط الإنتاج الجديد سينتج 500 ألف طن سنويًا، بتكلفة تقارب 70 مليون دولار، وأن المصنع بوضعه الحالي ينتج 350 ألف طن.

وأشار إلى أن هناك مخطط لتطوير القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، سيكون لمجموعة حديد المصريين دور كبير فيها، دور في خدمة المجتمع المحيط من خلال التدريب الفني، وتطوير إحدى القرى الجاري دراسة أسلوب تطويرها.

وقال رجل الأعمال إن موقع شرق بورسعيد، من أفضل المواقع على مستوى العالم، وسيجذب استثمارات ضخمة، مضيفًا أنه سيدرس مع رجل الأعمال كامل أبو علي، فرص التعاون مع المجمع الثقافي في بورسعيد.

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