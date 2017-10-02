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"عبدالعال" يفتتح أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب

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مصراوي Masrawy

"عبدالعال" يفتتح أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب

01:24 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

كتب- أحمد علي:
افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أولى جلسات دور الانعقاد الثالث، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

وشهدت الجلسة منذ بدايتها حالة من الهرج والمرج، بسبب تمسك النواب، بتبادل التهاني تحت قبة البرلمان، ما دفع الدكتور علي عبد العال، بالتهديد برفع الجلسة، لعودة الانضباط داخل القاعة.

ومن المقرر أن يلقي المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلمة بمناسبة عقد دور الانعقاد.

وتناوب أعضاء البرلمان، لإلقاء التحية على المهندس شريف إسماعيل، وممثلي الموجودين في الجلسة.

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مصراوي Masrawy

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