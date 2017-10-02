هجوم لاس فيجاس: المنفذ فتح النار على الضحايا من الطابق الـ32 بالفندق

لاس فيجاس (الولايات المتحدة) – (أ ف ب):

أعلنت الشرطة الأمريكية أن أكثر من 50 شخصا قتلوا حين فتح مسلح النار من الطابق الثاني والثلاثين من فندق على حشد كان يحضر حفلا موسيقيا الأحد في لاس فيجاس، ما يجعل ذلك إطلاق النار الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة.

وأوضح مسؤول الشرطة جو لومباردو ان الشرطة قتلت مطلق النار وهو من سكان المدينة ويدعى ستيفن بادوك ويبلغ من العمر 64 عاما.

وأضاف أن الشرطة ترجح انها حددت مكان صديقته "لكن الأمر ليس مؤكدا بنسبة مئة بالمئة".

ولم يحدد المحققون حتى الآن اي دافع لمطلق النار.

وأعلن مسؤول الشرطة أيضا أن أكثر من 200 شخص أصيبوا بجروح لكنه لم يرغب في إعطاء عدد محدد.

وستشارك الشرطة الفيدرالية في التحقيق مع تكرار عمليات إطلاق النار هذه في الولايات المتحدة.

وقبل مذبحة لاس فيجاس، كان أسوا اطلاق نار وقع في اورلاندو بولاية فلوريدا في 12 يونيو 2016 حين قتل أمريكي من أصل أفغاني 49 شخصا وأصاب حوالى خمسين آخرين في ملهى ليلي لمثليي الجنس.

وكان ذلك يعتبر الاعتداء الأسوأ في الولايات المتحدة منذ اعتداءات 11 سبتمبر. وتبنى تنظيم داعش اطلاق النار بعد مبايعة مطلق النار له.