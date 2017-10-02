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مهنتها قبل الفن وكواليس مشهد «المايوه».. تصريحات مثيرة لـ«داليا البحيري»

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مهنتها قبل الفن وكواليس مشهد «المايوه».. تصريحات مثيرة لـ«داليا البحيري» مهنتها قبل الفن وكواليس مشهد «المايوه».. تصريحات مثيرة لـ«داليا البحيري»

التحرير

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خطفت الفنانة داليا البحيري الأنظار خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي في الأسبوع الماضي، بملابسها الانيقة والوشم الجديد الذي تضعه على كتفها، وحلّت الفنانة "داليا البحيري" بصحبة الفنان "هاني رمزي"، أمس الأحد، ضيفين على برنامج "عيش الليلة" مع الفنان "أشرف عبد الباقي" عبر فضائية "" فأدلت "البحيري" بعدد من التصريحات المثيرة التي نستعرض أبرزها فيما يلي..

1- الإرشاد السياحي

كشفت الفنانة داليا البحيري عن بداياتها في العمل، مؤكدة أنها عملت مرشدة سياحية لمدة 5 سنوات، إضافة إلى عملها كمقدمة برامج بالفضائية المصرية.

وأضافت "البحيري" خلال لقائها ببرنامج "عيش الليلة" المذاع على فضائية "دي إم سي": "أول جروب عملت معه كان لمجموعة من المسنين وكان أصغر واحدة فيه عندها 65 سنة، وكنت باشرحلهم بضمير

وباحكي التاريخ كأنه قصة وبامثل فيه".

 

2- محامي خلع

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تحدثت الفنانة داليا البحيري عن ذكرياتها مع مشهد ارتداء لباس السباحة "المايوه" في قرية، أثناء تصوير فيلم "محامي خلع"، موضحة أنه تم إخلاء القرية لتصوير مشهد "المايوه".

وقالت البحيري: "الإنتاج استعان بأهل القرية وحضروا مشهد المايوه، وفضلوا قبلها بأسبوع يقولوا لأهل القرية "داليا البحيري هتلبس مايوه الأسبوع الجاي".

 

3- علاقتها بالمطبخ

فاجأت الفنانة "داليا البحيري" الكثيرين بموهبتها في الطبخ، موضحة أنها تستطيع عمل الكثير من أنواع المكرونات، وقالت: "باعمل مكرونة وايت صوص بالجمبري، وباشميل، وكل أنواع الخضار، بس بكسل أعمل محشي طبعا".

 

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التحرير

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