رياك مشار يعتزم الترشح للرئاسة فى جنوب السودان 2015

أعلن النائب السابق لرئيس جنوب السودان رياك مشار، أنه يعتزم الترشح للرئاسة عام 2015.

وفيما تحدث علنا الجمعة لأول مرة منذ أن أقاله الرئيس سلفا كير، قال مشار إنه سيخوض الانتخابات التمهيدية للحزب، وسينافس كير فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال مشار إن البلاد لن تتسامح "مع حكم الفرد، ولن تتسامح مع الدكتاتورية".

وجاء تغيير الحكومة الثلاثاء، عقب تقارير عن وجود صراع سلطة داخل الحزب الحاكم، لاسيما بين كير ومشار.

وقلل كير عدد الحقائب الوزارية من تسعة وعشرين إلى ثمانى عشرة وزارة، كما أوقف باقان أموم، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، لحين البت فى التحقيق بشأن اتهامات بالعصيان وخلق الانقسامات داخل الحزب.