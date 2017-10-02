تعليقات المشاهير على هزيمة الأهلي.. أحدهم: النجم الساحلي استحق الفوز

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انتهت مباراة أمس الأحد، بهزيمة الأهلي أمام النجم الساحلي التونسي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بالملعب الأوليمبي بمدينة سوسة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلّق مجموعة من المشاهير على هزيمة الأهلي، بينما أشاد البعض بالهدف الذي أحرزه نجم الأهلي صالح جمعة في الدقيقة الـ66 من المباراة، وأبدى آخرون أملهم في فوز الأهلي بمباراة العودة، ونستعرض فيما يلي عددًا من المشاهير الذين علّقوا على المباراة..

1- نبيل الحلفاوي

عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، عبر الفنان "نبيل الحلفاوي" عن رأيه في المباراة قائلًا: "نتيجة 2/1 أفضل لنا بالطبع من 1/0، التسجيل في ملعب الخصم مهم"، وأضاف: "شكرا صالح لم تخيب ظننا فيك، بخلاف الهدف كان هو الأكثر إفادة وفاعلية خلال وجوده".

2- إنجي علاء

علقّت الكاتبة ومصممة الأزياء "إنجي علاء"، زوجة الفنان "يوسف الشريف" على هدف الأهلي بالمباراة عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، قائلة: "جوووووووووول.. عشان لما نقول صالح جمعة ينزل يبقي ينزل"، وأضافت في تغريدة أخرى: "من ساعة الجول ما دخل باحاول أفهم هي السكة إزاي كانت فاضية كده".

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3- عمرو أديب

أشاد الإعلامي "عمرو أديب"، من خلال برنامجه "كل يوم" عبر فضائية ON-E، بالروح القتالية للاعبي الأهلي، موضحًا أنهم قدموا مباراة تكتيكية راقية رغم الهزيمة، كما تمنى فوز الأهلي في مباراة العودة، مشيرًا أن الأهلي يمثل مصر في كأس إفريقيا.

4- أحمد موسى

من خلال حلقة أمس من برنامجه "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، أشاد الإعلامي "أحمد موسى" بفريق الأهلي، وقال: "في الدقيقة 16 لاعب النجم الساحلي دخل عمدا في علي معلول وكان ناقص يتشال على نقالة، والحكم ماخدش باله"، مؤكدًا أن النجم الساحلي لا يتحلى بالروح الرياضية.

وقال موسى بعد الهدف الأول للساحلي: "واحد صفر للنجم الساحلي، لكن مش مشكلة، ربنا هيكرمنا، إحنا متعودين، والبطل دايما مبيخفش، ودخل المباراة وهو يلعب على البطولة، الماتش صعب ونادرًا ما نفوز في الملعب الأوليمبي، الأهلي كان أفضل الفترة اللي فاتت، وأجايي ضيّع هدفا".

5- أحمد شوبير

علّق الإعلامي الرياضي "أحمد شوبير" على هزيمة الأهلي من خلال برنامجه "مع شوبير" عبر فضائية "صدى البلد"، قائلًا: "النجم الساحلي استحق الفوز في مباراة اليوم"، وأضاف: "مباراة العودة ستكون صعبة لغياب عناصر أساسية في الأهلي، بالإضافة إلى أن النجم الساحلي يجيد اللعب بشكل جيد خارج ملعبه خلال مشواره في البطولة".