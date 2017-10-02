ميناء الإسكندرية: ارتفاع مخزون الغلال إلى مليون و188 ألف طن

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قال رضا الغندور، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطا في حركة السفن والبضائع والشاحنات اليوم الاثنين، حيث سجل النظام الإلكتروني ورود ٢١٠ ألف طن بضائع عامة، ودخول وخروج ٩ آلاف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وارتفع مخزون الغلال لمليون و188 ألف طن منهم ٦٩٨ ألف طن قمح.

وأضاف الغندور، في تصريح اليوم، أنه تراكم على الأرصفة ٣٧ سفينة يجري العمل عليها منها السفينة "كاب بالتيك" قادمة من جنوب إفريقيا وعلى متنها ١٦٧ ألف طن أكسيد حديد؛ كما يجري تفريغ شحنة جازولين تزن ٣٠ ألف طن قادمة من بلغاريا علي متن السفينة "الديباران"، ويجري تفريغ شحنة غاز تزن ٩ آلاف طن قادمة من قبرص على متن السفينة "راماجاز".

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وتابع: "كما يجري تفريغ شحنة سيارات ملاكي عددها ٥٧٩ سيارة قادمة من السعودية علي متن العبارة "جراند إيطاليا"؛ وشحنة سولار تزن ٣٠ ألف طن قادمة من اليونان على متن السفينة "البترولية".

ولفت إلى أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ ١٣٠ سفينة، وتواجد على المخطاف الداخلي ١٣ سفينة، والخارجي ٣٨ سفينة.