تغيير 22 رئيسا وعضو مجلس إدارة بشركات «القابضة للأدوية» خلال 2017

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اعتمدت الجمعيات العامة للشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية عن العام المالى 2016/2017 عددًا من التغييرات بمجالس إداراتها.

وقد بلغ إجمالى التغييرات التى شهدتها شركات الأدوية خلال جمعياتها العامة المنعقدة فى الفترة (من 27 سبتمبر 2017 حتى 1 أكتوبر 2017) لاعتماد نتائج أعمالها عن العام المالى 2016/2017، بلغ عدد 22 رئيسا وعضو مجلس إدارة، حيث تم تغيير رؤساء شركات ممفيس، وتنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، والقاهرة للأدوية، والعربية للأدوية، والنيل للأدوية، والعبوات والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى عضو مجلس إدارة فى كل منها.

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كما شهدت شركتا "مصر للمستحضرات الطبية" و"المصرية لتجارة الأدوية" تغيير رئيس مجلس الإدارة واثنين من الأعضاء فى كل منهما، واعتمدت الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للأدوية تغيير رئيس مجلس الإدارة، فضلا عن تغيير اثنين من أعضاء مجلس الإدارة بشركة النصر للكيماويات الدوائية، وآخر بشركة الجمهورية للأدوية.

وأكد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، أن هذه التغييرات تأتي في ضوء ما ورد في برنامج الحكومة بشأن الهيكلة الإدارية لشركات قطاع الأعمال العام، ولضخ دماء جديدة في قيادات الشركات ومجالس إدارتها، مع تنويع الخبرات لتشمل النواحى الفنية والمالية والإدارية والتسويقية والقانونية للنهوض بتلك الشركات وتحقيق أقصى عائد اقتصادي يسهم في نمو الناتج القومي الإجمالي.