"التعليم العالي" تشيد بإجراء "فرجاني" جراحات مجانًا لمستشفيات جامعة قناة السويس

كتبت-داليا شبل:

أثنى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الخبير المصري العالمي وأستاذ جراحة أورام الكلى بكليفلاند كلينيك، الدكتور عمرو فرجاني والذي زار مستشفيات جامعة قناة السويس؛ وأجرى الكشف الطبي وعدد من العمليات الجراحية للحالات غير القادرة بالمجان، وذلك في إطار مبادرة "وقتك لبلدك" التي أطلقتها مؤسسة "اسمعونا".

وأعرب "عبد الغفار" عن استمرار دعم الوزارة لهذه المبادرة التي تعد فكرًا جديدًا للعمل التنموي من خلال الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني غير الهادفة للربح، موضحاً أنها تهدف إلى تقديم خدمة صحية على مستوى عالمي للمريض المصري الذي يتردد على المستشفيات الجامعية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن زيارة فرجاني لمستشفيات جامعة قناة السويس تأتي بعد زيارة الدكتور نادر حنا أستاذ جراحة أورام الجهاز الهضمي بجامعة ميريلاند لمستشفى جامعة سوهاج، وزيارة الدكتور شريف مليكة الخبير المصري العالمي وأستاذ علاج الألم بجامعة جون هوبكنز لمستشفيات جامعة الاسكندرية حيث قاما بإجراء العديد من العمليات الجراحية لغير القادرين.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار الأمين المساعد لشئون المستشفيات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، إلى أن الدكتور فرجاني قام بمناظرة ما يقرب من أكثر من ١٠ حالات وإجراء عمليتين جراحيتين بالمجان في مستشفى جامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، بالإضافة الى تدريب مجموعة من شباب الأطباء بمستشفى الجامعة على المنظار الجراحي الجديد الذي تسلمته المستشفى حديثا.

ومن جانبه أعرب "فرجاني" عن سعادته بوجوده في مصر وخدمة بلده من خلال إجراء الجراحات ومناظرة الحالات مجانًا، مشيدًا بمبادرة وقتك لبلدك موضحًا أنها تعد مبادرة فريدة من نوعها.

ويشار إلى أن مبادرة وقتك لبلدك هي فكر جديد للعمل التنموي أطلقته مؤسسة اسمعونا، وتهدف لدعوة كل العلماء المصريين في الخارج لزيارة مصر واستقطاع جزء من وقتهم لصالح مصر، حيث يتم إجراء الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية للحالات غير القادرة بالمستشفيات الجامعية على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية.