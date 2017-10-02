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غضب داخل لجنة الصحة بالبرلمان من تدخل "عبدالعال" فى الانتخابات

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مصراوي Masrawy

غضب داخل لجنة الصحة بالبرلمان من تدخل "عبدالعال" فى الانتخابات

01:20 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

مجلس النواب

كتب- أحمد علي: 

سيطرت حالة من الغضب بين نواب لجنة الصحة في مجلس النواب، بسبب تدخل الدكتور علي عبد العال، في اجتماع اللجنة لتهدئة الأوضاع والتوافق بشأن الانتخابات على رئاستها.

وعبر عدد من النواب عن استيائهم من التوافق على رئيس اللجنة وهو ما يخل بمبدأ الانتخابات وحرية كل نائب في الترشح على رئاسة اللجنة.

وقال هيثم الحريري، عضو لجنة الصحة: "وجود رئيس البرلمان بشأن التوافق أمر غير مقبول، لأن الانتخابات المفترض أن تتم على المنصب أمام الجميع ولكل نائب الحق في الترشح".

وأبدى النائب خالد هلالي، عضو اللجنة، اعتراضه على الطريقة التي تمت بها عملية التوافق، مؤكدا أنها لعبة ائتلاف دعم ، ليس من المفترض إقحام اللجنة فيها.

فيما وصفت النائبة إلهام المنشاوي، عضو اللجنة، الأمر بأنه "مهزلة" مضيفة: "كان من الأفضل منح الحرية لكلا النائبين في الترشح لرئاسة اللجنة".

واستقر اجتماع لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، الذي حضره الدكتور علي عبد العال، على استمرار ترشيح النائب محمد خليل العماري، لرئاسة اللجنة في دور الانعقاد الثالث، بعد الخلاف القائم داخل ائتلاف دعم مصر، على رئاسة اللجنة بين محمد خليل العماري، والدكتور مجدي مرشد.

وحرص المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، على الحضور في الاجتماع لمنع أي خلاف، ولرأب الصدع، لاسيما وأن هناك خلافا حادا بين النائبين على رئاسة اللجنة.

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