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منع حقوقي من مغادرة البلاد

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مصراوي Masrawy

منع حقوقي من مغادرة البلاد

01:19 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

منع حقوقي من مغادرة البلاد

كتب– طه عبيد:
منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، رئيس جمعية حقوقية من السفر إلى الأردن، بناءً على طلب قاضي التحقيقات.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، بأنه أثناء إنهاء إجراءات ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلى عمان، فوجي الدكتور "مجدي.ع" رئيس جمعية حقوقية بضابط الجوازات يمنعه من السفر إلى الأردن، للمشاركة في مؤتمر الشراكة "الأورمتوسطية" ينظمه الاتحاد الأوربي في عمان.

وأشارت المصادر إلى أنه تم المنع لإدراجه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد بقرار من قاضي التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي، وتم خروجه من المطار تحت الإشراف الأمني.

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