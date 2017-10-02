"إسماعيل" يصل "النواب".. ويجتمع مع رئيس المجلس لبدء الجلسة الافتتاحية

كتب- أحمد علي:

وصل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إلى مقر مجلس النواب، للمشاركة فى الجلسة الافتتاحية لدور الإنعقاد الثالث التى تنطلق اليوم الاثنين.

وأكد رئيس الوزراء فى تصريحات على هامش تواجده بالبرلمان، أن الحكومة ستقدم تقرير سنوى لها خلال اسبوع من الآن إلى البرلمان لدراسته، وأنها ستعمل على تشكيل لجنة عليا لدراسة التعداد السكانى الذى تم الإنتهاء منه خلال الاسبوع الماضى.

وعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في مقر البرلمان، وبحضور هيئة مكتب المجلس.

يأتي ذلك قبل مشاركة المهندس شريف إسماعيل، في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، عقب انقضاء فترة الإجازة البرلمانية.

ومن المقرر أن يلقي المهندس شريف إسماعيل، كلمة تحت قبة البرلمان، يعلن فيها موعد إعلان الحكومة تقديم تقريرها للبرلمان والذي من المتوقع تقديمه في غضون أسبوع.