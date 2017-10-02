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تأجيل دعوى إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات لـ 6 نوفمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات لـ 6 نوفمبر

01:24 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

تأجيل دعوى إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات لـ 6 نوفمبر

مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى إضافة نسبة الــ 80% من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات لجلسة ٦نوفمبر المقبل للاطلاع والرد.

ذكرت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق، المقامة من البدري فرغلي ضد رئيس الوزراء بصفته، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـــ 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.

وجاء في الدعوى، أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذي نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.

أوضحت الدعوى، أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذي يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات في أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم".

وقال البدري فرغلي، أثناء مرافعته أمام المحكمة: "نحن نبحث فقط عن أموالنا ولا نتسول ولا نبحث عن صدقة، ولكن نبحث عن أموال من حقنا".

وأوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بأحقية كل أصحاب المعاشات فى 80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة ولم تضاف إلى الأجر المتغير.

وطالبت هيئة المفوضين في تقريرها بضرورة استعادة كل صاحب معاش هذا العلاوات دون اللجوء إلى القضاء طبقًا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضوا تعميم هذا الحكم.

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