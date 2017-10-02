أخبار عاجلة

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

فرد أمن سرق مشغولات فضية من مرسى علم وسقط في الجمالية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

فرد أمن سرق مشغولات فضية من مرسى علم وسقط في الجمالية

01:09 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

فرد أمن سرق مشغولات فضية من مرسى علم وسقط في الجمالية

كتب فتحي سليمان وسامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الاثنين، فرد أمن أثناء بيعه مشغولات فضية قام بسرقتها من بازار في البحر الأحمر.
كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الفضية، بدائرة القسم مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض مشغولات فضية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية.
انتقل ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه يدعي " احمد ح" 37 سنة فرد أمن ومقيم ـ دائرة قسم شرطة المرج " دون السوابق"، وبحوزته مشغولات فضية عبارة عن " 5 خاتم فضة، و6 سلسة، و 6 حلق ، و 2 انسيال، و 22 تعليقه.
بمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتهم من داخل بازار سانت ماريا الكائن بمدينه مرسي علم / البحر الأحمر بأسلوب" المغافلة" حال عمله بالبازار كفرد أمن.
باستدعاء مدير البازار تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة وأضاف بعدم اكتشافه السرقة بعد.
تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مدير أمن القاهرة يقود حملة لإزالة الإشغالات وإعادة المظهر الحضاري

    أخبار

  • القبض على عصابة "سفروت" لسرقتهم 50 ألف جنيه من داخل سيارة في البساتين

    أخبار

  • القبض على هارب من سداد غرامات بـ3 ملايين جنيه في الوايلي

    أخبار

  • ضبط طبيب لتهربه من تسديد 6 ملايين جنيه غرامات مباني في الأميرية

    أخبار

إعلان

480eb6b7ec.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"