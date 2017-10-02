فرد أمن سرق مشغولات فضية من مرسى علم وسقط في الجمالية

كتب فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الاثنين، فرد أمن أثناء بيعه مشغولات فضية قام بسرقتها من بازار في البحر الأحمر.

كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الفضية، بدائرة القسم مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض مشغولات فضية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه يدعي " احمد ح" 37 سنة فرد أمن ومقيم ـ دائرة قسم شرطة المرج " دون السوابق"، وبحوزته مشغولات فضية عبارة عن " 5 خاتم فضة، و6 سلسة، و 6 حلق ، و 2 انسيال، و 22 تعليقه.

بمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتهم من داخل بازار سانت ماريا الكائن بمدينه مرسي علم / البحر الأحمر بأسلوب" المغافلة" حال عمله بالبازار كفرد أمن.

باستدعاء مدير البازار تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة وأضاف بعدم اكتشافه السرقة بعد.

تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.