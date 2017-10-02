لماذا أشعل عامل مسجد بالقليوبية النار في ابنه؟

مصراوي Masrawy

كتب -صابر المحلاوي ومحمود الشوربجي:

استشاط "أنور ص."، 47 سنة، عامل مسجد تابع لمديرية الأوقاف بالقليوبية، والمنفصل عن أسرته وأولاده منذ أشهر، غضبًا لاستمرار نجله الأكبر "أحمد"، 21 سنة، في تعاطي المخدرات، فبادر بحبسه في غرفة صغيرة بمنزله، إلا أن الشاب حاول الهرب وتعدى على والده فبادر الأخير لإلقاء بنزين عليه لتشتعل النيران ويصاب الابن بحروق خطرة.

"مصراوي" انتقل إلى موقع الحادث الذي وقع نهاية الشهر الماضي في مساكن عرب جهينة -بمنطقة شبين القناطر- بمحافظة القليوبية، للوقوف على دوافع الأب التي أدت إلى إشعال النار في نجله.

قبل عدة أشهر، نشبت خلافات عائلية بين الأب "أنور"، وزوجته "م. م"، موظفة بالوحدة الصحية بالقليوبية، انتهت بتركها المنزل برفقة أولادها الأربعة، "عبدالله، وكريم، وأحمد، ومحمد"، وفق ما قال "كريم"، 16 سنة، لمصراوي.

واستدرك الابن قائلا: "الخلافات لم تمنعنا من زيارة والدنا، كنت أذهب إليه يوميا بصحبة إخوتي للاطمئنان عليه، وأبويا عرف إن أحمد شقيقي الأكبر يتعاطى المخدرات، وحاول معالجته في إحدى المصحات لكن أحمد عاد للمخدرات مجددا.

شقيق الضحية: السيجارة اللي حرقت أحمد.. وغيرت أقوالي علشان أخرج أبويا

ويتذكر الابن الأصغر يوم الحادث قائلا: في الساعة العاشرة صباحًا، هرع أحد الجيران إلى منزل والدتي، وأخبرني باشتعال النيران في منزل والدي وإصابة "أحمد" بجروح خطرة بالوجه واليدين، فهرولت إلى هناك وشاهدت والدي يحاول السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي.

وتابع: نقلنا أحمد لمستشفى بنها الجامعي، وذهبت لقسم الشرطة لتحرير محضر ضد والدي واتهمته بحرق شقيقي الأكبر، يتوقف "كريم" عن الحديث قليلا قبل أن يضيف في حزن: "أمي قالتلي ده أبوك وكان بيحاول مع أخوك علشان يبطل مخدرات، وقال إنه مش قاصد يولع فيه والسيجارة كانت في إيد أحمد وهي اللي حرقته غصب عنه، وبعدها ذهبت إلى قسم الشرطة وقمت بتغيير أقوالي علشان أخرج أبويا من القضية".

واختتم كريم حديثه: "إن شاء الله تقرير الطب الشرعي يثبت أن والدي بريء ويخرج من الحبس، وأحمد يرجع لينا بالسلامة جايز ربنا عمل كده علشان أحمد يبطل مخدرات الحمد لله".

كان اللواء محمد توفيق مدير أمن القليوبية، تلقى بلاغًا من مأمور مركز شبين القناطر بنشوب حريق بمنزل بناحية عرب جهينه، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل عامل في مسجد بمديرية الأوقاف بالقليوبية، ونجم عن ذلك إصابة نجله "أحمد"، عامل، بحروق من الدرجة الثانية والثالثة بالوجه واليدين.

وبسؤال المصاب اتهم والده بإلقاء مادة سريعة الاشتعال "بنزين" تجاهه وإضرام النيران به لرفضه العلاج من الإدمان، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وذلك لرفضه العلاج من الإدمان وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.