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تفكيك مجموعة مرتبطة بتنظيم داعش في موسكو

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مصراوي Masrawy

تفكيك مجموعة مرتبطة بتنظيم داعش في موسكو

01:21 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

تفكيك مجموعة مرتبطة بتنظيم داعش في موسكو

مقر جهاز الامن الفدرالي الروسي في وسط موسكو، 30 ك1

موسكو – (أ ف ب):

أعلنت أجهزة الأمن الروسية الاثنين أنها فككت في منطقة موسكو مجموعة مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) كانت تعد لهجمات في وأوقفت جميع أعضائها.

وأوضحت المصادر نفسها أنها ضبطت جهازي تفجير يدويي الصنع بشحنة كبيرة وجاهزين للاستخدام وأسلحة وقنابل يدوية خلال العملية دون ان يحدد عدد الموقوفين.

وتابعت في بيان أن "اعضاء الخلية كانوا يخططون لارتكاب أعمال ارهابية على نطاق واسع من خلال استهداف أماكن تشهد حشودا وبنى تحتية ووسائل نقل".

واشار إلى ان أعضاء المجموعة من القوقاز وكانوا يتلقون اوامرهم من "جهات اجنبية" وينتمون إلى "غمارة القوقاز" التي اعلنت ولاءها لتنظيم داعش.

وتعلن السلطات الروسية من حين لآخر إحباط محاولات اعتداء. وكانت أعلنت في أغسطس توقيف اربعة أعضاء مفترضين في تنظيم داعش كانوا يخططون لاعتداءات انتحارية ضد مراكز تجارية ووسائل للنقل المشترك في موسكو.

في يوليو، أعلنت اجهزة الأمن توقيف سبعة اشخاص من دول آسيا الوسطى اتهمتهم بالتخطيط لاعتداءات في سان بطرسبورغ (شمال غرب).

وعززت روسيا إجراءاتها الامنية منذ اعتداء مترو سانت بطرسبورغ في 3 أبريل الذي أسفر عن مقتل 16 وإصابة العشرات، فيما قتل المنفذ المفترض للاعتداء اكبر جان جليلوف البالغ 22 عاما والمتحدر من قرغيزستان.

منذ بدء التدخل الروسي في سوريا في 30 سبتمبر، تلقت موسكو حليفة النظام السوري تهديدات متكررة من تنظيم الدولة الاسلامية وفرع القاعدة في سوريا جبهة فتح الشام، النصرة سابقا.

هذا المحتوى من

AFP

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