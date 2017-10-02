وزير الإسكان: نسعى لتصدير العقارات بالعملة الصعبة

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أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تولي اهتماما شديدا لقطاع التنمية العمرانية والاستثمار العقاري، والدولة حريصة على أن يكون القطاع الخاص شريكا لها في أعمال التنمية.

وأضاف مدبولي خلال افتتاحه مؤتمر الأهرام للاستثمار العقاري: وصلنا إلى 95 مليون نسمة تقريبا داخل مصر، وهذا يفرض على الدولة أن تتيح أراضي للتنمية لاستيعاب هؤلاء السكان، ولذا كنا مهتمين خلال الفترة الماضية بتوصيل المرافق لأكبر عدد ممكن من الأراضي، وكذا بناء أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية للشرائح المختلفة.

وقال وزير الإسكان، إننا طرحنا عشرات القطع بنحو 12 ألف فدان، للقطاع الخاص ليحصل على الأراضي ويبدأ التنمية، بالإضافة إلى ما تقوم الدولة بتنفيذه، مضيفا: نحن كقطاع استثمار عقاري نحتاج إلى تغيير مفاهيمنا، فقد طرحنا أراضي في جميع ربوع مصر، والمستثمرون مصرون على التقديم في الأراضي بالقاهرة الكبرى فقط، ولكن يجب أن يُغامر المستثمرون في هذا القطاع لتنمية مصر، ولذا يجب التفكير في المشاركة مع الدولة في تنمية مناطق خارج القاهرة الكبرى.

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وأوضح مدبولي أن لدينا حاليا 12 مدينة جديدة تحت التخطيط والتنفيذ على الأرض، لاستيعاب الزيادة السكانية، ومنع النمو العشوائي، ولذا يجب على القطاع الخاص الوطني أن يدخل مع الدولة، ويشارك في تنمية هذه المجتمعات، كما نحتاج أيضا إلى أن يقدم القطاع الخاص مشروعات عقارية للمستوى المتوسط، وهذا مهم جدا، ونحن حريصون على تقديم الأراضي بتسهيلات للمستثمرين، وفي أماكن مختلفة لكي يحدث توازن في التنمية.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولى كلمته بالتأكيد على أنه يجب أن يكون هناك دور رائد للقطاع الخاص في التنمية مع الدولة لمضاعفة الرقعة المعمورة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى ضرورة النظر لفكرة تصدير العقار، بحيث يأتي العميل غير المصري، ويحصل على وحدة بالعملة الصعبة، ونحن كدولة سنساعد وندعم هذا التوجه المهم جدا.