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العثور على جيش فرعون الغارق

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العثور على جيش فرعون الغارق العثور على جيش فرعون الغارق

التحرير

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عثر علماء الآثار المصريون بالقرب من سواحل البحر الأحمر على بقايا هياكل بشرية، يعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد، أي عصر الميثاناترون.

وعلى مسافة تمتد 200 متر مربع، وجد علماء الآثار تحت الماء أكثر من 400 هيكل عظمي ومعدات وأسلحة، فضلًا عن شظايا من مركبات المعركة.

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وقال رئيس البعثة العلمية، البروفسور عبدالمحمد قادر، إنه من الضروري توسيع منطقة البحث، فهذا يمكن أن يساعد على العثور على جيش فرعون وعتاده.

وأكد رئيس البعثة العلمية، أن فريقه قام باكتشاف هام جد، يثبت علميًا حقيقة قصة هروب النبي موسى من أرض .

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التحرير

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