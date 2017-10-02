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السيسي يتسلم أوراق اعتماد 16 سفيرا جديدا (صورة)

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السيسي يتسلم أوراق اعتماد 16 سفيرا جديدا (صورة) السيسي يتسلم أوراق اعتماد 16 سفيرا جديدا (صورة)

التحرير

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تسلم الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الإثنين، أوراق اعتماد 16 سفيرا جديدا.

ورحب السيسي بالسفراء، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكدا حرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.

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والسفراء هم: تشاينارونج كيراتيوتفونج سفير تايلاند، رافائيل فينتيميا شيريبوجا سفير الإكوادور، أرمان إساجالييف سفير كازاخستان، إدواردو أنطونيو فاريلا سفير الأرجنتين، ستيفان روماتيه سفير فرنسا، بول جارنييه سفير سويسرا، زادا ماهامان بشير سفير النيجر، بول أوكووه سفير غانا، توميسلاف بوسنجاك سفير كرواتيا، يان ثيسلف سفير السويد، شون اوريجن سفير أيرلندا، جيامباولو كانتينى سفير إيطاليا، جيس داتون سفير كندا، لويس راؤل لوبيث سفير جواتيمالا، عطاء أفندي سفير جمهورية جزر القمر المتحدة، وشاريوف أوراز محمد آتاجانوفيش سفير تركمانستان.

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