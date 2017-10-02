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السيسي يتسلم أوراق اعتماد 16 سفيرا جديدا لدى القاهرة

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مصراوي Masrawy

يتسلم أوراق اعتماد 16 سفيرا جديدا لدى القاهرة

01:17 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

السيسي يتسلم أوراق اعتماد 16 سفيرا جديدا لدى القاهرة

القاهرة ــ مصراوي:

أعلن السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم اليوم الاثنين، أوراق اعتماد 16 سفيراً جديداً هم تشاينارونج كيراتيوتفونج سفير تايلاند، ورافائيل فينتيميا شيريبوجا سفير الإكوادور، وأرمان إساغالييف سفير كازاخستان، وإدواردو أنطونيو فاريلا سفير الأرجنتين، واستيفان روماتيه سفير فرنسا، وبول جارنييه سفير سويسرا، وزادا ماهامان بشير سفير النيجر، وبول أوكووه سفير غانا، و توميسلاف بوسنجاك سفير كرواتيا، ويان ثيسلف سفير السويد، وشون اوريجن سفير أيرلندا، وجيامباولو كانتينى سفير إيطاليا، وجيس داتون سفير كندا، ولويس راؤل لوبيث سفير جواتيمالا، و عطاء أفندي سفير جمهورية القمر المتحدة، وشاريوف أوراز محمد آتاجانوفيش سفير تركمانستان.

وأكد السفير علاء يوسف، أن الرئيس السيسي رحب بالسفراء الجُدد، وتمني لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكداً حرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.​

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