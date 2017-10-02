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رئيس الوزراء يهنئ "النواب" ببدء دورة الانعقاد الثالث للمجلس

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يهنئ "النواب" ببدء دورة الانعقاد الثالث للمجلس

01:15 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

كتب- محمد غايات:
أعرب المهندس شريف اسماعيل عن تهنئة لمجلس النواب بمناسبة بدء الدورة التشريعية الثالثة للبرلمان، ومهنئا المجلس خلال دورته السابقة بما تم من تشريعات كان لها دورا مهما، مؤكدا أن الحكومة تؤكد على تعاونها الكامل مع المجلس في المرحلة القادمة.

وقال المهندس شريف إسماعيل، في تصريحات له بمقر مجلس الوزراء قبل توجهه لإلقاء كلمته في البرلمان، إنه سيتعرض للقضية السكانية التي تعد أهم التحديات التي تواجه خلال المرحلة المقبلة، مضيفا: "نحتاج للعمل للعمل سويا قيادة وشعبا وحكومة لمواجهة هذه التحديات خاصة أان ذلك يمكن أن يمثل العامل السلبي لكل ما نحرزه من تقدم في الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة.

وأضاف أنه سيتم التطرق إلى الفصل التشريعي الجديد ومشروعات القوانين المقترح عرضها على البرلمان إلى جانب تقرير الحكومة تقديمه خلال أسبوع ويتضمن برنامج الحكومة وما تم فيه من إنجازات على مدار عام ونصف.

وحول تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال رئيس مجلس الوزراء إنه سيتم تشكيل لجنة عليا بخصوص الإحصاءات الواردة والتعامل معها خلال المرحلة المقبلة.

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مصراوي Masrawy

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