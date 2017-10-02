"الخشت" يستقبل فريق كورال جامعة القاهرة.. ويؤكد: جادون في دعم المواهب
"الخشت" يستقبل فريق كورال جامعة القاهرة.. ويؤكد: جادون في دعم المواهب
01:10 م الإثنين 02 أكتوبر 2017
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
وزير الصحة: الرئيس يفتتح 14 مستشفى خلال أسابيع
كتب- محمد قاسم:
استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبة طلاب فريق كورال جامعة القاهرة بقيادة المايسترو محمد ثروت، والحاصل على المركز الثاني في الكورال الجماعي في منافسات أسبوع شباب الجامعات الحادي عشر بجامعة المنوفية.
وهنأ الخشت الطلاب لحصولهم على المركز الثاني في المنافسات، وتحدث معهم حول جدية الجامعة لاكتشاف المواهب الفنية عن طريق تدشين مسابقة "فنون"، لاكتشاف إبداعات الطلاب على مستوى الجامعة.
واستمع رئيس جامعة القاهرة إلى احتياجات فريق كورال الجامعة لزيادة قدراتهم وإكسابهم المزيد من المهارات الفنية.
وقال الخشت للطلاب، إن الجامعة ليست مكانًا للدراسة فقط والتعليم، ولكن تمارس بها أنشطة بمختلف أنواعها "الرياضية والفنية والاجتماعية والثقافية"، مؤكداً على أن الجامعة تستوعب كل طلابها للتعبير عن الطاقات الكامنة لديهم بكل حرية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الخشت: خطة للاستفادة من الأبحاث العلمية والتحول إلى "جامعة ذكية"
-
قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة 12 ساعة.. غدا
-
كيف أثرت المقاطعة العربية لقطر على طلابها في مصر؟
-
جامعة القاهرة تعلن موعد وشروط الالتحاق بـ"تجارة تعليم مفتوح"
إعلان
إعلان