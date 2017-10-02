"الخشت" يستقبل فريق كورال جامعة القاهرة.. ويؤكد: جادون في دعم المواهب

كتب- محمد قاسم:

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبة طلاب فريق كورال جامعة القاهرة بقيادة المايسترو محمد ثروت، والحاصل على المركز الثاني في الكورال الجماعي في منافسات أسبوع شباب الجامعات الحادي عشر بجامعة المنوفية.

وهنأ الخشت الطلاب لحصولهم على المركز الثاني في المنافسات، وتحدث معهم حول جدية الجامعة لاكتشاف المواهب الفنية عن طريق تدشين مسابقة "فنون"، لاكتشاف إبداعات الطلاب على مستوى الجامعة.

واستمع رئيس جامعة القاهرة إلى احتياجات فريق كورال الجامعة لزيادة قدراتهم وإكسابهم المزيد من المهارات الفنية.

وقال الخشت للطلاب، إن الجامعة ليست مكانًا للدراسة فقط والتعليم، ولكن تمارس بها أنشطة بمختلف أنواعها "الرياضية والفنية والاجتماعية والثقافية"، مؤكداً على أن الجامعة تستوعب كل طلابها للتعبير عن الطاقات الكامنة لديهم بكل حرية.