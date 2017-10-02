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وزير الصحة: الرئيس يفتتح 14 مستشفى خلال أسابيع

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مصراوي Masrawy

وزير الصحة: الرئيس يفتتح 14 مستشفى خلال أسابيع

01:07 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

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كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، أن الرئيس عبدالفتاح ، سيشهد افتتاح 14 مستشفى جديدة خلال أسابيع، على هامش احتفالات أكتوبر.

جاء ذلك على هامش وضع حجر الأساس للمعهد القومى الجديد للجهاز الهضمى والكبد والأمراض المعدية بمستشفى حميات إمبابة، يرافقة اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة والدكتور هاني نصر عميد هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والدكتور حسام عبدالعزيز عميد المعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد.

وقال وزير الصحة، إن تشهد طفرة كبيرة في المجال الطبي، ونعيش حاليا مرحلة جني الثمار لما قمنا به خلال السنوات الماضية.

وأوضح وزير الصحة أن المبنى الموجود بمستشفى حميات امبابة، منشأ منذ 18 عاما وغير مستغل، وسيتم تطويرة بتكلفة انشائية تقدر بـ 360 مليون جنية، حيث يتكون من بدروم وأرضى و9 أدوار متكررة، على مساحة 2000 متر مربع، وسيتم تأسيسة وفقاً لمعايير الجودة العالمية فيما يخص بناء المستشفيات.​

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مصراوي Masrawy

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