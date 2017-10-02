بينها عيادات ومعامل.. صحة الإسكندرية تغلق 43 منشأة طبية بدون ترخيص

الإسكندرية – محمد البدري:

أغلقت أجهزة مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية 43 منشأة طبية بعد أن تبين عملها بدون ترخيص، خلال حملة موسعة بمنطقة المنتزه شرقي المحافظة.

أعلن ذلك الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الإثنين، وقال إنه تم تشكيل عدة لجان من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية للمرور على المنشآت الطبية الخاصة المتواجدة بدائرة المنتزه شرقي المحافظة.

وأضاف حجازي، أن اللجان قامت بالمرور والتفتيش على 97 منشأة طبية بين عيادات خاصة وعيادات تخصصية وعيادات أسنان ومراكز علاج طبيعي ومعامل تحاليل طبية، في مناطق المعمورة البلد وطوسون وأبوقير وشارع الطابية العمومى شرقي الإسكندرية، وذلك للتأكد من ترخيصها وموافقتها للاشتراطات القانونية.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن استصدار قرارات غلق إداري لـ6 معامل تحاليل طبية و10 عيادات خاصة وعيادتين تخصصيتين وعيادة أسنان بمنطقة المعمورة البلد بالإضافة إلى غلق 2 مركز طبي و2 مركز أسنان و3 عيادات خاصة ومركز علاج طبيعي ومعمل تحاليل طبية ومحل نظارات ومعمل أسنان بمنطقة طوسون ومعمل تحاليل طبية وعيادات تخصصية بشارع الطابية العمومي ومعمل وعيادة أسنان بمنطقة أبو قير بإجمالي 43 منشأة طبية.