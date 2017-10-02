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هجوم لاس فيجاس: ارتفاع الضحايا إلى 50 قتيلا وأكثر من 200 مصاب

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مصراوي Masrawy

هجوم لاس فيجاس: ارتفاع الضحايا إلى 50 قتيلا وأكثر من 200 مصاب

12:57 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

هجوم لاس فيجاس: ارتفاع الضحايا إلى 50 قتيلا وأكثر من 200 مصاب

هجوم لاس فيجاس

القاهرة - (مصراوي):

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين في لاس فيجاس إلى 50 قتيلا وأكثر من 200 مصاب، بحسب ما أفادت الشرطة الأمريكية.
وأعلنت شرطة لاس فيغاس عبر حسابها على “تويتر” أنها تحقق في تقارير عن إطلاق نار في المنطقة، مطالبة الجميع بتفادي التوجه إلى هناك.

وقالت الشرطة أن منفذ الحادث هو رجل أبيض ويبلغ من العمر 64 عاما و يدعى ستيفن بادوك، ولم ترد مزيد من التفاصيل.

وأعلنت أعلنت شرطة لاس فيجاس إنها " واثقة ولكن ليست متأكدة بنسبة 100% " بأنه تم العثور على سيدة مطلوبة لصلتها بحادث إطلاق النار.

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مصراوي Masrawy

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