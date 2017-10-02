الحكومة اليمنية تعلن مقتل 5 قيادات ميدانية للحوثيين في حجة

صنعاء - (د ب أ):

أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية في اليمن اليوم الاثنين، مقتل خمسة من القيادات الميدانية التابعة لمسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في غارة جوية على محافظة حجة (123 كم شمال غرب صنعاء).

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، في بيان نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن "قيادات ميدانية كبيرة من قيادات مليشيا الحوثي وصالح، لقوا حتفهم بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعا لهم في موقع جبل أبو النار الواقع شرق مديرية حرض مساء أمس الأحد".

ولم تعلق جماعة الحوثي على هذا النبأ.

وأوضح البيان أن أبرز القادة حيدر ردمان، وهو أحد قيادات الصف الأول في جماعة الحوثي، وخاض كل الحروب الستة مع جماعة الحوثي، وله مشاركات قتالية على الحدود مع المملكة العربية السعودية.

وأشار البيان إلى أن "المليشيات (الحوثيون وقوات صالح) تتكتم بشكل كبير عن مقتل العديد من قادتها الميدانيين الذين لقوا حتفهم في المعارك الأخيرة الدائرة في جبهتي ميدي وحرض" .

وأكد البيان أن " المليشيات خسرت في الأيام القليلة الماضية عددا كبيرا من قياداتها الميدانيين البارزين أبرزهم عمار أبو خرفشة قائد أركان حرب الأمن المركزي بمحافظة حجة، ومحمد علي حسن حاج مسؤول التجنيد التابع للمليشيا، ونجيب صالح الحيمي قيادي ومرجع ديني ... وغيرهم العشرات من القيادات الذين لقوا حتفهم في كل من جبهتي حرض وميدي".