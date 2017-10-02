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مطاردة أمنية بالأعيرة النارية تصيب مواطنة وتضبط 4 متهمين في القليوبية

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مصراوي Masrawy

مطاردة أمنية بالأعيرة النارية تصيب مواطنة وتضبط 4 متهمين في القليوبية

01:07 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

مطاردة أمنية بالأعيرة النارية تصيب مواطنة وتضبط 4 متهمين في القليوبية

كتب- علاء عمران :
تتمكن مباحث مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، برئاسة اللواء محمد توفيق الحمزاوي، من ضبط 4 أشخاص اثناء قيامهم بالإعداد لخطف آخر.

كانت وردت معلومات لوحدة مباحث مركز شرطة الخانكة بالقليوبية تواجد عدد 3 أشخاص على إحدى المقاهي بدائرة المركز، بحوزة أحدهم سلاح ناري، والإعداد لخطف أحد الأشخاص.

على الفور تم التعامل مع المعلومات ولدى وصول القوات لمكان تواجدهم حاولوا الفرار باستخدام السيارة رقم (ط س ع 245)، وبمطاردتهم اصطدموا بالسيارة رقم (19793 ملاكي شرقية)، المملوكة لأحد المواطنين، مما أدى لاصطدام السيارة الثانية بسيارة الشرطة أثناء المطاردة، ولدى محاولة بعض المواطنين استيقاف السيارة الأولى قام أحد مستقليها بإطلاق عياراً نارياً لإرهاب المواطنين، ما دعي الضابط قائد القوة بإطلاق أعيرة نارية تجاه سيارة المتهمين، حتى تم السيطرة على السيارة، وضبط مستقليها وهم كلٍ من"خالد أ." 45 سنة، و"محمد ط. ع" 29 سنة سائق، مقيمان بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة، و "أشرف ع. ع" 41 سنة، مقيم بمنطقة بولاق الدكرور بالجيرة.

وبمواجهتهم اعترفوا بالاتفاق مع صديقهم "محمود م. م" 35 سنة سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة الذى طلب مساعدتهم في البحث عن أحد الأشخاص ويدعى "هيثم" لوجود خلافات مالية بينهما، وتم ضبط الأخير، وبمواجهته أيد ذلك.

وخلال عملية المطاردة والضبط حدثت إصابة إحدى المواطنات تصادف مرورها بمحل الواقعة، تم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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