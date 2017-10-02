مدير أمن القاهرة يقود حملة لإزالة الإشغالات وإعادة المظهر الحضاري للعاصمة

كتب فتحي سليمان وسامح غيث:

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة موسعة؛ لإزالة كافة الإشغالات وإعادة المظهر الحضاري لشوارع وميادين العاصمة.

واستهدفت الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة خلال 24 ساعة - تكثيف التواجد الأمني لإعادة المظهر الحضاري للشارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوى ميادين وشوارع العاصمة، وغلق كافة المقاهي المخالفة؛ وذلك بأحياء مدينة نصر، ومصر الجديدة، والمطرية، والنزهة، والسلام، والقاهرة الجديدة، والشروق، والموسكي، والأزبكية، والسيدة زينب، وعابدين والجمالية.

وأسفرت جهود الحملة التي شنتها إدارة شرطة المرافق بالمديرية، بالتنسيق مع الإدارات النوعية، عن تنفيذ ألف و82 قرار إزالة إدارية، وإزالة 363 مخالفة إشغال طريق وضبط 158 قضية تلويث للبيئة و169 إدارة محال عامة ومقاه بدون ترخيص، و47 بائعا جائلا و8 عدم حمل شهادة صحية، و18 عربة يد، و3 عربات فول، و15 تروسيكلا لبيع الفاكهة، و6 فاترينات لبيع المأكولات، بالإضافة إلى إزالة 3 لافتات إعلانية مخالفة.

كما تمكن ضباط شرطة المرافق المشاركين في حملة بمنطقة المنهل بمدينة نصر، من ضبط )كرولس ن.ز( "18سنة" مقيم بالمنيا، وبحوزته فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية، حال قيامه بإشغال الطريق، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته بقصد الدفاع عن النفس .. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإحالته للنيابة.

ومن جانبه، شدد اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، على ضرورة الاستمرار في تلك الحملات؛ للقضاء على كافة الظواهر السلبية، وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة، حيث لاقت الحملات استحسان المواطنين، ويجري بذل مزيد من الجهد لاستهداف مناطق أخرى.